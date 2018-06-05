Киев, 5 июня, 2018, 09:32 — ИА Регнум. В 2018 году министерство инфраструктуры Украины реконструирует 232 км автомобильных дорог, сообщает 5 июня «Зеркало недели».

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонт дорог

Согласно сообщению, будут отремонтированы участки трассы М-06 Киев — Чоп, Н-31 Днепр — Решетиловка и Н-11 Кропивницкий — Николаев. На трассе Н-31 участок длиной 137 км покроют цементобетоном, трассу М-06 расширят с двух до четырех полос, а на дороге Н-11 проведут капитальный ремонт.

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Напомним, ранее украинские дороги по качеству попали на 130-е место из 137 в рейтинге Global Competitiveness Index 2017−2018, то есть Украина сравнялась по качеству дорог с Гвинеей, Мавританией и Гаити. В «Укравтодоре» при этом отметили, что рейтинг не отражает реальную ситуацию, так как составлен по данным 2016 года.