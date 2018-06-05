Улан-Удэ, 5 июня, 2018, 09:28 — ИА Регнум. В Бурятии с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 217 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнём, составляет порядка 19,7 тыс. га (на эту же дату в 2017 году — 265 лесных пожаров на площади 120,4 тыс. га).

skeeze Лесные пожары

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 5 июня, в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ), в Тункинском национальном парке ликвидирован лесной пожар на площади около 45 га. Также за прошедшие сутки огнеборцы потушили очаг в пригороде Улан-Удэ на общей площади менее 1 га.

С огнём в регион боролись почти 300 человек — сотрудники МЧС, парашютисты-пожарные Забайкальской базы авиационной охраны лесов, лесная охрана, лесопользователи.

В РАЛХ уточнили, что по состоянию на 00:00 часов 5 июня в Бурятии тушат пять лесных пожаров на общей площади около 600 га — в Кабанском, Селенгинском, Прибайкальском районах. Два очага удалось локализовать. Продолжает действовать пожар на землях Министерства обороны в Селенгинском районе. Его площадь на конец суток — 300 га.

В большинстве случаев возгорания возникали из-за неосторожного обращения с огнём, заявили в ведомстве. В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим.

Под наблюдением программы космического мониторинга находятся 10 термоточек в Баунтовском районе. Специалисты считают, что их не нужно тушить, так как они не несут угрозы населённым пунктам и объектам экономики, а затраты на их тушение могут превысить прогнозируемый вред, который может быть ими причинён.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Бурятии наказали виновника лесного пожара. По данным республиканских властей, с него взыщут более 700 тысяч рублей. Речь идёт о пожаре на территории лесного фонда Северо-Байкальского лесничества, произошедшем в июне 2017 года в результате перехода огня с земель садово-огороднического товарищества. Площадь, пройденная огнём, составила 15 га.