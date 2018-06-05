Хабаровск, 5 июня, 2018, 09:44 — ИА Регнум. Авиакомпании предупредили правительство о возможном росте цен на авиабилеты. Причина — рост цен на топливо. Если удорожание авиабилетов в период летних отпусков произойдёт, то жителям Дальнего Востока придётся проститься с мечтой об отдыхе. Между тем рост цен на авиаперевозки — не самое плохое, к чему стоит готовиться дальневосточникам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

MichaelGaida Топливо

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«Удорожание авиабилетов — не самое страшное. Мы ждём роста цен на продукты питания первой необходимости — на хлеб, молоко, прочее. Подорожает абсолютно всё — на Дальний Восток всё почти доставляется из других регионов, авиацией, железнодорожным транспортом. А всё это — топливо, которое дорожает. И правительство вроде 30 мая приняло решение о заморозке цен на бензин, но цены, как мы видим, на месте не стоят. И это сейчас лето. И пусть даже на какое-то время рост цен остановят, о снижении, как мы все понимаем, речи не идёт. Но что нас всех ждёт осенью, зимой? 1 января 2019 года мораторий на акцизы закончится, всё вернется на прежний уровень. И рост цен продолжится. И вот тогда Дальний Восток ждут совсем плохие времена, хотя — куда уж хуже, казалось бы.

Чего ждём? Людям станет не по карману рыба, мясо, а некоторым даже хлеб. Это приведёт к ещё большему обнищанию населения, к отчаянию, к бегству из региона. Дальний Восток начнут ещё больше заполнять мигранты из стран Центральной Азии. И это, давайте уже будем честными, и есть реальная политика федеральной власти — превратить ДФО в огромную вахтовку. Власть обязана остановить рост цен на топливо, как минимум на Дальнем Востоке, потому что иначе людям здесь не выжить», — убеждена депутат Законодательной думы Хабаровского края Елена Грешнякова.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России растёт недовольство резким скачком цен на топливо. По мнению экспертов, вырастут цены на всё: на рыбу, поскольку промысловый флот заправляется всё тем же топливом, а правительство намерено ещё и повысить ставки сбора на вылов водно биологических ресурсов, на мясо и прочую сельхозпродукцию, поскольку фермерские хозяйства без топлива не работают. Вырастут, причем весьма существенно, цены на услуги ЖКХ, а уж это потянет за собой подорожание всего не перечисленного. Особенно пострадают, и страдают уже, от повышения цен на топливо Дальний Восток и Север.

По мнению автоэксперта, руководителя Центра социально-политических технологий «Пиар-Политолог» Александра Огневского, если правительство не остановит рост цен, жизнь в ДФО будет уничтожена физически.

«На Дальнем Востоке всё пляшет от топлива, это понимать надо», — подчеркнул эксперт.