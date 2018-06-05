Москва, 28 октября, 2004, 17:10 — ИА Регнум. Защитник московского "Спартака" камерунец Люк Зоа был избит неизвестными в Сокольниках. По сообщению "Советского спорта", на футболиста напали четверо неизвестных, когда он в компании своей подруги находился в парке. После серии болезненных ударов по голове и телу нападавшие скрылись. На место происшествия сразу приехала "скорая помощь" и госпитализировала пострадавшего. Жизни футболиста на сей момент ничего не грозит, но точно можно сказать, что финиш чемпионата он пропустит, так как ему прописан постельный режим. По словам пресс-атташе "Спартака" Владимира Шевченко, он надеется, что милиция приложит все усилия, чтоб поймать нападавших.