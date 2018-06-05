Бостон, США, 5 июня, 2018, 09:22 — ИА Регнум. В американском городе Бостон на аукцион выставлены два черновика работ Альберта Эйнштейна, начальная цена лотов составила $193,5 тыс. Об этом сообщает Daily Express.

Альберт Эйнштейн

Отмечается, что один из лотов представляет собой двухстраничную рукопись, которая касается общей теории относительности.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте на аукционе в Иерусалиме с молота ушло письмо Эйнштейна, написанное студентке Элизабетте Пиччини, которая отказала ему в свидании.