Москва, 5 июня, 2018, 09:22 — ИА Регнум. В России на «отлично» знает русский язык лишь каждый десятый гражданин (12%). Поставили себе оценку «хорошо» более половины опрошенных (56%). Чаще хвалят себя за знание русского языка молодые люди в возрасте 18−24 лет — 20% против 60-летних и старше — 7%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Федор Решетников. Опять двойка. 1952

Каждый третий (35%) житель России оценивает свои знания «удовлетворительно». 2% российских граждан ответили, что «плохо» знают русский язык. В 2008 году ставили себе оценку «2» 6% жителей России. 39% считали, что знают русский язык на «3», 40% — на «4», и лишь 9% — на «5».

"Мы должны прививать грамотный русский язык»

В ходе опроса выяснилось, что 58% респондентов хотели бы повысить свой уровень знания русского языка. Не хотели бы углубить знания родного языка 39%. При этом 97% граждан РФ уверены, что грамотно говорить и писать, соблюдая правила русского языка, это важно и необходимо

Опрос ВЦИОМ проведен 30−31 мая 2018 года среди респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Объем выборки 2000 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Минобрнауки России Ольга Васильева ранее заявила, что для решения задач национальной безопасности в области науки, технологий и образования необходимо повышение качества преподавания русского языка и литературы.

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