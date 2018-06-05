Вашингтон, 5 июня, 2018, 09:21 — ИА Регнум. Министерство юстиции Соединённых Штатов Америки опротестовало решение суда Нью-Йорка, постановившего, что глава Белого дома Дональд Трамп обязан разблокировать подписчиков своего аккаунта в Twitter, которым он закрыл доступ к записям, сообщает Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По данным издания, представители минюста подали заявление об обжаловании соответствующего решения в Апелляционный суд второго округа от имени американского лидера и директора по соцсетям Белого дома Дэна Скавино.

Напомним, ранее суд Нью-Йорка запретил Трампу блокировать критикующих его пользователей в аккаунте Twitter. Таким образом, суд согласился с мнением заблокированных пользователей о том, что глава государства нарушает положения Первой поправки к Конституции США, которая гарантирует право на свободу слова и выражение несогласия.