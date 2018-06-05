Сфакс, Тунис, 5 июня, 2018, 09:25 — ИА Регнум. Число жертв кораблекрушения у берегов Туниса достигло 60 человек. Об этом заявила Международная организация по миграции, пишет газета Le Figaro 5 июня.

Иван Айвазовский. Кораблекрушение. 1884

«Среди 60 жертв, переданных в госпиталь имени Хабиба Бургибы в Сфаксе, 48 — уроженцы Туниса (…), остальные 12 — других национальностей. Идентификация тел продолжается», — сказала руководитель организации Лорена Ландо.

Как сообщало ИА REGNUM, кораблекрушение произошло в ночь на 3 июня в 5 милях от острова Керкене. На борту находились мигранты. Поисково-спасательные работы продолжаются.