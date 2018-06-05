Москва, 5 июня, 2018, 15:24 — ИА Регнум. В 75-м павильоне ВДНХ в день открытия фестиваля детских развлечений «Мультимир» были объявлены обладатели российской индустриальной премии в сфере анимации и лицензирования. Параллельно победителей выбирали специалисты индустрии и обычные зрители. В профессиональное жюри вошли журналисты, эксперты в области анимации, общественные деятели, представители индустрии детских товаров и крупных торговых сетей. В народном голосовании, прошедшем с 16 по 29 мая на сайте multimir. tv, могли принять участие все желающие. Удивительно, но ни в одной категории мнение специалистов и публики не совпало. Так, в главных номинациях простые зрители продемонстрировали верность знакомому и полюбившемуся бренду «Смешарики», а профессионалы поощрили новый сериал «Сказочный патруль» и не надоедающую франшизу в классической рисованной технике про трех богатырей.

Фестиваль детских развлечений «Мультимир» Объявлены победители ежегодной премии «Мультимир»

Настоящим триумфатором премии стала анимационная студия «Паровоз», которая снискала как признание профессионалов, так и любовь зрителей. Жюри назвало «Сказочный патруль» лучшим сериалом, лучшей песней — «Поверь в себя!» из этого же проекта, а Лисичку из «Ми-ми-мишек» — лучшей героиней. Кроме того, специалисты индустрии детских товаров признали куклы героинь «Сказочного патруля» лучшей игрушкой: презентованные на прошлом «Мультимире» куклы, действительно, достигли рекордных показателей продаж и сразу стали хитом. Закономерно, что зрители признали девочку из этого же сериала лучшей героиней, только наиболее популярной оказалась не бойкая Аленка, а тихая и скромная повелительница льда Снежка.

Не меньшую популярность у публики снискали мультфильмы группы компаний «Рики». «Смешарики. Пин-код» зрители признали лучшим сериалом, а «Смешарики. Дежавю» — лучшим полнометражным анимационным фильмом. Профессионалы назвали Константина Хабенского лучшим актером озвучения (он подарил свой голос папе в сериале «Малышарики»), а гироскутер «Смешарики» — лучшим товаром народного потребления.

Студия анимационного кино «Мельница» получила сразу несколько наград за полнометражный фильм «Три богатыря и принцесса Египта». Помимо приза от жюри в номинации «Лучший полнометражный анимационный фильм», проект получил награду за лучшие 2D-графику и продовольственный товар — брендированное мороженое .

Абсолютным лидером народного голосования среди зарубежных сериалов стал телеканал Cartoon Network. Лучшим зарубежным сериалом стало «Время приключений», Джейк из этого проекта — лучшим героем, а Гранат из «Вселенной Стивена» — лучшей героиней зарубежного мультфильма. Специалисты выбрали «Щенячий патруль» и его героя Гончика. Лучшей героиней стала Свинка Пеппа.

По одной награде досталось проектам: «Новое Простоквашино» студии «Союзмультфильм» (лучший герой по мнению публики — Кот Матроскин), «Фиксики» от «Аэроплана» (Нолик — лучший герой по мнению жюри), «Джинглики» Open Alliance Media (3D-графика), «Снежная королева» студии Wizart (приз за канцелярские товары по мультфильму), «Волшебники двора», чья незабываемая песня «С днем рождения!» стала лидером зрительского голосования.

«В этом году мы значительно расширили список номинаций в спектре лицензионных товаров: добавили номинации «Игрушка», «Продовольственные товары», «Товары народного потребления» ‑ и это напрямую связано с тем, что мы фиксируем количественный и качественный рост индустрии в области производства лицензионных товаров», — отметил Александр Саблуков, генеральный директор компании «0+ Медиа» — соорганизатора премии «Мультимир».

Организаторами Премии являются холдинг ВГТРК, компания «Цифровое Телевидение», «Ассоциация анимационного кино» и компания «0+ Media». Ежегодная профессиональная премия «Мультимир» призвана стимулировать динамичное развитие бизнеса, напрямую связанного с отечественной анимацией — производство и распространение детских товаров по анимационным лицензиям (игрушки и самые разные товары с изображением полюбившихся героев русских мультфильмов).