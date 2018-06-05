Канберра, 5 июня, 2018, 09:17 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп подвергла критике Китай за давление на австралийскую авиакомпанию Qantas Airways Ltd с целью изменения информации на ее сайте, сообщает 5 июня Reuters.

Карло Карра. Демонстрация вмешательства (фрагмент). 1914

Пекин требовал от авиакомпании удалить ссылки с интернет ресурса которые указывают на то, что Тайвань, а также Гонконг и Макао не являются частью китайской территории. В случае последних двух регионов, требование было выполнено.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнула, что подобные решения принимает руководство компании, а не власти страны. Кроме того, она обвинила Китай во вмешательстве во внутренние дела Австралии.

Напомним, Пекин исповедует политику «Одного Китая», что означает признание на политической карте мира лишь одного государства китайского народа, что означает непризнание Тайваня. Международное сообщество также предпочитает не признавать Тайвань, имея с ним неофициальные отношения.