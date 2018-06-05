Москва, 5 июня, 2018, 09:11 — ИА Регнум. Более 175 тыс. человек пострадали от укусов клещей на территории России с начала сезона. Об этом сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

JerzyGorecki Клещи

«По состоянию на 1 июня … в медорганизации обратились более 175 тыс. пострадавших от укусов клещей, в том числе почти 47 тыс. детей», — отмечается в сообщении.

При этом в ведомстве добавили, что обращаемость в медучреждения пострадавших не превышает среднемноголетних значений.

По последним данным, в стране зарегистрировано 49 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 367 случаев заболевания клещевым иксодовым боррелиозом.

Читайте также: Роспотребнадзор назвал число пострадавших от укусов клещей

А также: В Крыму обещают бесплатно проверять клещей на заразу