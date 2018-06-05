Мадрид, 5 июня, 2018, 09:11 — ИА Регнум. Конфликт с президентом мадридского «Реала» Флорентино Пересом вынудил Зинедина Зидана отказаться от поста главного тренера. Об этом со ссылкой на источник сообщает британская газета The Mirror.

Tasnim News Agency Зинедин Зидан

Зидан рассчитывал усилить команду приобретением полузащитника лондонского «Челси» Эдена Азара. Таким образом наставник готовился к чемпионату Испании в следующем сезоне, однако Перес не одобрил трансфер.

По мнению Переса, вместо Кейлора Наваса защищать ворота «сливочных» должен голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа. Однако Зидан, напротив, был доволен Навасом и не счел трансфер де Хеа необходимостью.

Как сообщало ИА REGNUM, об уходе Зинедина Зидана с поста главного тренера «Реала» стало известно 31 мая. Зидан руководил клубом с 2016 года, за этот период «Реал» трижды становился сильнейшим в Лиге чемпионов и один раз — чемпионом Испании.

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