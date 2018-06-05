Киев, 5 июня, 2018, 09:10 — ИА Регнум. По его словам, глава украинского правительства Владимир Гройсман дал распоряжение возбудить дисциплинарное производство в отношении Линчевского за его слова о больных раком. Расследование должно показать, действительно ли чиновник заявлял, что все больные раком «все равно умрут». Рябчук отметил, что при правдивости распространенной в СМИ информации Линчевскому «не поздоровится».

Frank Kovalchek Маска доктора Смерть

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Напомним, ранее Линчевский заявил на заседании в Счетной палате Украины, что тратить деньги на лечение больных раком граждан Украины за границей — неэффективно, так как «они все умрут без вариантов».