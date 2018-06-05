Колумбия, 5 июня, 2018, 09:13 — ИА Регнум. Шесть членов вооруженной группировки «Фронт Оливер Синистерра» были ликвидированы в ходе спецоперации колумбийских вооруженных сил, еще двое захвачены живыми. Об этом пишет газета Le Figaro 5 июня со ссылкой на официальные колумбийские источники.

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Спецоперация в приграничном департаменте Нариньо была направлена на захват лидера группировки Вальтера Артисалы, известного по прозвищу Гуачо, однако ему удалось скрыться. Именно на Артисалу возлагают вину за похищение и убийство группы эквадорских журналистов газеты El Comercio, а также за множество других преступлений.

Как сообщало ИА REGNUM, Эквадор запросил международной помощи и пригласил специалистов из США для борьбы с группировкой, терроризирующей местное население. «Фронт Оливер Синистерра» промышляет контрабандой оружия и наркотиков, занимается убийствами и похищениями.