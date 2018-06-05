Токио, 5 июня, 2018, 09:07 — ИА Регнум. Развёртывание на японском острове Окинава группировки из 14 современных боевых самолетов ВВС США F-22 Raptor может быть связано с попыткой Вашингтона надавить на лидера КНДР Ким Чен Ына перед его встречей с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает агентство Kyodo.

mashleymorgan F-22 Raptor

По данным министерства обороны Японии, 14 самолётов F-22 будут находиться на американской военной базе на Окинаве около месяца. Следует отметить, что саммит между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном должен состояться в следующий вторник, 12 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты по безопасности, принимающие участие в подготовке встречи глав США и Северной Кореи, назвали сингапурский отель Shangri-La одним из наиболее подходящих мест для саммита.

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