Магас, 5 июня, 2018, 09:04 — ИА Регнум. В Ингушетии пойдет под суд бывший заместитель начальника отделения МРЭО УГИБДД. Его обвиняют в хищении 8,6 млн рублей, которые он обманным путем получил в качестве социальной выплаты для приобретения жилья, сообщили ИА REGNUM 5 июня в пресс-службе генеральной прокуратуры РФ.

Беспощадная борьба с расхитителями общественной собственности! (фрагмент). 1932

Денежные средства полагались ему в связи с предстоящим увольнением из органов внутренних дел по достижению предельного возраста пребывания на службе — 55 лет. По закону в этом случае ему предоставлялось право на получение компенсации на жилье.

Однако вскоре сотруднику МРЭО было присвоено специальное звание — полковник внутренней службы. В связи с этим предельный срок пребывания его на службе не ограничивался 55 годами и основания для получения выплаты отпали. Но полковник не предупредил об этом комиссию и получил бюджетную субсидию на сумму более 8,6 млн рублей для приобретения жилья.

Заместитель Генерального прокурора РФ Иван Сыдорук утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудника ГИБДД. Уголовное дело будет рассматриваться в Магасском районном суде.

Читайте также: В Карачаево-Черкесии прапорщик погранслужбы похитила 77 млн рублей

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 годав Ингушетии были осуждены трое сотрудников медицинского мобилизационного центра «Резерв». в Ингушетии. Директор государственного казенного учреждения здравоохранения организовала мошенническую схему хищения бюджетных средств. Вместе с бухгалтером и кассиром они изготовили ложные заявки и отчетные документы о страховых случаях по беременности и родам у семи женщин, которые не являлись сотрудницами медцентра, и получили от Фонда социального страхования несколько миллионов рублей.

Читайте также: Очередные мошенники в Ингушетии похитили бюджетные средства