Москва, 5 июня, 2018, 09:02 — ИА Регнум. Пользователи Instagram по всему миру отмечают проблемы в работе социальной сети, сообщает сервис Downdetector, который отслеживают работу интернет-ресурсов.

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По данным сервиса, 33% пользователей не могут войти в приложение, о сбоях в работе сайта сообщают 24%, ещё 42% жалуются на проблемы с загрузкой новостей в социальной сети.

В основном проблемы с Instagram наблюдаются у жителей США, Европы, Японии, а также Центральной и Южной России, на Урале и Дальнем Востоке.

Напомним, ранее сбои в Instagram произошли 23 мая, в течения дня проблемы наблюдались у пользователей соцсети в России, Великобритании, Норвегии, Швеции и ряде других стран Европы.

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