Тюмень, 5 июня, 2018, 09:10 — ИА Регнум. Сибирский банк реконструкции и развития должен 469 кредиторам более 330 млн рублей. Информацию о долгах обанкротившегося тюменского банка опубликовало Агентство по страхованию вкладов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Центробанк отозвал 6 февраля 2018 года лицензию у Сибирского банка реконструкции и развития (СБРР) по причине резкого ухудшения финансового положения банка в связи с осуществлением в последней декаде января крупных сделок с ценными бумагами, направленных на замену ликвидных активов заведомо безнадежными. Кроме того, из кассы банка пропало по предварительным данным полмиллиарда рублей. Возбуждено уголовное дело о краже. Руководство СБРР находится в розыске.

От краха СБРР серьезно пострадали сотрудники банка, вмиг потерявшие работу, физические лица, чьи вклады превышали страховые выплаты, а также юридические лица, не защищённые государственной страховкой.

На сегодня задолженность СБРР 370 кредиторам первой очереди составляет 136 млн рублей. Кредиторы второй очереди отсутствуют. Кредиторами третьей очереди числится 98 человек, которым СБРР должен вернуть 51,7 млн рублей. Одному из заявителей, имя которого не раскрывается, положено вернуть 142 млн рублей после выплат всем кредиторам.