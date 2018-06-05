Якутск, 5 июня, 2018, 09:14 — ИА Регнум. В Якутии, где средняя цена литра бензина достигла 52 рублей, а авиаперевозки будут дорожать от отметки 10 тыс. зимой и 18−79 тыс. летом, новости о повышении цен на топливо воспринимаются болезненно. Вопрос повышения стоимости нефтепродуктов в России необходимо решать снижением акцизов, что и собиралось сделать правительство РФ, но почему-то своих обещаний не выполнило, высказал корреспонденту ИА REGNUM мнение председатель постоянного комитета Госсобрания Якутии по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Виктор Фёдоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на бензин

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Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) проинформировала заместителя председателя правительства РФ Максима Акимова о том, что за 2017 год цены на авиакеросин выросли на 23,2%. В апреле — мае 2018 года рост цен на топливо для самолётов составил 13,5%.

«По мнению АЭВТ, текущая ценовая политика производителей авиационного керосина и топливозаправочных компаний может привести к тому, что авиакомпании будут вынуждены принять непопулярные меры компенсирующего характера через введение дополнительного (к тарифам) «топливного сбора», что, безусловно, негативно скажется на доступности авиаперевозок для потребителей», — предупредили Акимова авиаперевозчики.

«Необходимо сдержать рост этих цен, — уверен Виктор Фёдоров. — Ведь правительство РФ же ставило перед собой задачу снизить акцизы на нефтепродукты, чтобы не дать повыситься стоимости топлива. У нас цена на нефть на мировом рынке достигла больших величин, 75 долларов за баррель, то есть цены поднялись, бюджет получает дополнительные доходы с внешнего рынка. Ну тогда на внутреннем рынке этот момент надо подрегулировать и снизить акцизы, чтобы не допустить роста цен на бензин и авиакеросин. Так и планировалось сделать, но почему-то правительство обещаний не выполнило. А нужно решать этот вопрос».

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Следствием дальнейшего роста цен на авиакеросин, который спровоцирует бездействие правительства в части снижения акцизов, по мнению депутата, станет удорожание авиаперелётов. Отметим, что билеты на рейс Якутск — Москва осенью, весной и зимой можно было купить по цене от 10 тыс. рублей. Стоимость летних авиабилетов в столицу начинается от 38 тыс. рублей, и в списке предложений авиакомпаний есть перелёты в том числе за 70 тыс.

«Будут, видимо, поднимать цены и на авиаперевозки, а у нас и так они являются дотационными и очень дорогими, труднодоступными. Конечно, это отрицательно скажется. Авиаперевозчики говорят о том, что только за прошлый год был рост цен на 23%. Это очень большая сумма, но они особо не поднимали цены. А в этом году авиакомпании действительно уже будут вынуждены увеличивать стоимость билетов. А куда деваться-то? А платить будут люди. Это неправильно», — отметил Виктор Фёдоров.

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Он прогнозирует, что повышение цен на бензин, которое в Якутии составило примерно 1,8 рубля или 4%, не обойдётся без последствий. Уже подорожали пассажирские перевозки в Якутске, следующим следствием роста стоимости топлива будет увеличение цен на продукты.

«Это всё потянет за собой в том числе удорожание продуктов. Потихоньку набежит — там 2 копейки, там 10 копеек… Поднятие цен потянет инфляционную цепочку, — прогнозирует депутат. — А мы ждали всё-таки, что работа правительства по акцизам будет проведена и у нас не будет с 1 июня повышения цен. Но по факту на заправках всё уже подорожало— с 50 до примерно 52 рублей».

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Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке и так зашкаливают цены на бензин и стоимость перелётов в Москву. В конце мая средняя стоимость бензина в Приморье достигла 42,97 рубля за литр, дизтоплива — 49,17 рублей. В Хабаровском крае цена литра АИ-92 каждый день прибавляет по 30 копеек, с дизтопливом — та же ситуация.

Что касается авиаперелётов, то ежегодно летом стоимость билета из столиц дальневосточных регионов до Москвы на одного человека составляет 13−15 тыс. рублей, если покупать его в феврале — марте. Для тех, кто не успел, цена на перелёт в центр России может достигать и даже превышать 50 тыс. рублей в одну сторону.

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