«Два Алтая» вновь признаны самыми экологичными регионами России
Барнаул, 5 июня, 2018, 08:58 — ИА Регнум. Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край уже пятый год держатся в лидерах экологического рейтинга общественной организации «Зелёный патруль». Ситуация не изменилась и по итогам весны 2018 года: «два Алтая» получили второе и третье места соответственно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По словам руководителя «Зелёного патруля» Андрея Нагибина, эти три субъекта давно демонстрируют высокий уровень экологической ответственности и открытости, а их власти готовы к взаимодействию с гражданским обществом. Причём, алтайские регионы решают экологические проблемы активнее и в скором времени могут потеснить Тамбовскую область с первого места, считает эксперт (его слова цитирует RT).
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По оценке Андрея Нагибина, помимо вышеназванных регионов в топ-10 субъектов с наиболее благоприятной экологической обстановкой могут войти также Краснодарский край, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария.
Напомним, регионом с самой худшей экологической обстановкой в данном рейтинге стала Свердловская область. Также в число антилидеров вошла Челябинская область.
Не намного лучше ситуация с экологией и в Московской области. Очевидно, что на 83-е место в рейтинге регион попал из-за скандальных историй с многочисленными свалками.