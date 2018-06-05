Барнаул, 5 июня, 2018, 08:58 — ИА Регнум. Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край уже пятый год держатся в лидерах экологического рейтинга общественной организации «Зелёный патруль». Ситуация не изменилась и по итогам весны 2018 года: «два Алтая» получили второе и третье места соответственно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайский край. Горный Чарыш

По словам руководителя «Зелёного патруля» Андрея Нагибина, эти три субъекта давно демонстрируют высокий уровень экологической ответственности и открытости, а их власти готовы к взаимодействию с гражданским обществом. Причём, алтайские регионы решают экологические проблемы активнее и в скором времени могут потеснить Тамбовскую область с первого места, считает эксперт (его слова цитирует RT).

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По оценке Андрея Нагибина, помимо вышеназванных регионов в топ-10 субъектов с наиболее благоприятной экологической обстановкой могут войти также Краснодарский край, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария.

Напомним, регионом с самой худшей экологической обстановкой в данном рейтинге стала Свердловская область. Также в число антилидеров вошла Челябинская область.

Не намного лучше ситуация с экологией и в Московской области. Очевидно, что на 83-е место в рейтинге регион попал из-за скандальных историй с многочисленными свалками.