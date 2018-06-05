Петропавловск-Камчатский, 5 июня, 2018, 08:49 — ИА Регнум. Столб пепла, выброшенный вулканом Эбеко на курильском острове Парамушир, достиг высоты в три километра, в связи с этим установлен «оранжевый» уровень авиационной опасности. Об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Жюль Тавернье. Вулкан ночью. 1880-е

«Шлейф пепла простирается примерно на восемь километров к востоку от вулкана. В настоящее время отмечается небольшая активность, однако в любой момент могут произойти выбросы пепла на высоту до пяти километров», — говорится в сообщении группы реагирования.

Отмечается, что активность вулкана может повлиять на низколетящие самолеты и деятельность аэропорта Северо-Курильска.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня при извержении вулкана Фуэго в Гватемале погибли по меньшей мере 65 человек. Экстренные службы заявляют, что число жертв может оказаться гораздо большим. По сведениям властей, к 5 июня из опасной зоны были эвакуированы 1877 человек.

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