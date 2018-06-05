Улан-Удэ, 5 июня, 2018, 08:45 — ИА Регнум. Депутаты Народного Хурала Бурятии 5 июня на внеочередной сессии утвердили дату выборов в парламент республики шестого созыва.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском парламенте, выборы состоятся 9 сентября 2018 года — в единый день голосования.

Заместитель председателя комитета по государственному устройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы Виктор Малышенко уточнил, что принятое постановление «О назначении выборов депутатов Народного Хурала Республики Бурятия шестого созыва» будет опубликовано в газете «Бурятия» 8 июня.

Напомним, выборы депутатов Народного Хурала нынешнего, пятого созыва состоялись 8 сентября 2013 года. В настоящее время в республиканском парламенте — 66 депутатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, расходы на обеспечение деятельности Народного Хурала на 2018 год — 258,1 млн рублей. В том числе затраты на возмещение расходов на осуществление депутатской деятельности 66 парламентариям — 43,02 млн рублей.

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