Киев, 5 июня, 2018, 08:41 — ИА Регнум. Власти Украины не станут обсуждать с руководством Российской Федерации вопрос о возобновлении водоснабжения в Крым, где наблюдается засуха. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины, один из лидеров «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мустафа Джемилев в интервью изданию «Обозреватель».

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Удавка

"Переговоры могут быть только по поводу вывода российских войск из Крыма… Никаких других переговоров не намечается», — сказал депутат.

По его словам, официальный Киев создал «реальные проблемы» с водой в Крыму, перекрыв Северо-Крымский канал.

«Мы (власти Украины) перекрыли Днепровскую воду, — сказал Джемилев. — Там (в Крыму) вообще уже сельского хозяйства нет».

По его словам, жители полуострова для полива полей и огородов вырыли несколько десятков глубоких колодцев, что якобы привело к опустошению грунтовых вод и засолению в почве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав РФ после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины.

Голосование жителей Крыма стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.

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