Владимир, 5 июня, 2018, 08:40 — ИА Регнум. Территориальная избирательная комиссия Киржачского района Владимирской области обжаловала решение районного суда о признании отказа в регистрации инициативной группы для проведения референдума о строительстве мусороперерабатывающего завода незаконным. Как передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы облсуда, рассмотрение жалобы назначено на 8 июня.

Оноре Домье. Состязательный процесс. 1845

Жалоба поступила в суд 10 мая. В качестве истца на сайте указан представитель инициативной группы поселка Филипповское, возле которого якобы и планируют построить предприятие.

Напомним, Киржачский районный суд вынес решение в марте 2018 года. Ранее ТИК фактически отказался регистрировать инициативную группу, которая хотела организовать референдум о строительстве мусороперерабатывающего комплекса. Причиной стало предостережение прокуратуры Киржачского района. Суд признал бездействие незаконным — ТИК должен был вынести какое-то решение.

Заявление о регистрации инициативной группы было подано в декабре 2017 года. Жители села Филипповское борются против строительства мусороперерабатывающего предприятия на участке, который покрыт лесом. Инвестиционный проект о строительстве был подписан в 2017 году. В администрации региона отмечают, что сам проект не является основанием для строительства. При этом с заявлением о выдаче разрешения на строительство к чиновникам никто не обращался. Позже также появилась информация о выходе из проекта главного инвестора.

Однако всем этим заявлениям не верят люди, живущие в селе Филипповское, которые настаивают, что местные чиновники ведут работу по «узакониванию» возможной стройки.