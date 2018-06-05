Вашингтон, 5 июня, 2018, 08:36 — ИА Регнум. Компаниям Facebook и Google грозят судебные разбирательства. Иски о финансировании избирательных кампаний против них в суд подал генпрокурор штата Вашингтон Роберт Фергюсон. Причина — несоблюдение компаниями закона о политической рекламе. Утверждается, что Facebook и Google не сохраняли требуемую законом информацию, касающуюся политической рекламы в штате Вашингтон. Об этом сообщается на сайте прокуратуры штата.

Puregoogle.ru Google

Читайте также: Facebook предупредит пользователей об «утечках» личной информации

В частности, речь идёт о том, что компании не предоставляли информацию об организациях, спонсировавших рекламу, не сообщали её стоимость, способ оплаты и дату размещения. При этом Фергюсон отмечает, что политические законы о раскрытии политической рекламы в Вашингтоне распространяются на всех, будь то газета небольшого города или крупная корпорация: «Жители Вашингтона имеют право знать, кто платит за политическую рекламу, которую они видят». В этой связи генпрокурор просит обеспечить необходимое наказание для компаний и принять меры в виде судебного запрета. Facebook и Google дается 20 дней на то, чтобы ответить на иски в установленном законом порядке.

Ранее по теме: Facebook подозревают в злоупотреблении данными пользователей

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года Федеральное антимонопольное ведомство Германии заявило о том, что социальная сеть Facebook злоупотребляет доминирующим положением на рынке и использует персональные данные своих пользователей. Ведомство провело собственное исследование и пришло к выводу, что данные немецких пользователей собираются компанией «в неограниченном объеме», причем для этого задействуются третьи источники.