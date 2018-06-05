Владивосток, 5 июня, 2018, 08:35 — ИА Регнум. Для участия в Форуме береговых охран пограничных ведомств стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в южно-корейский порт Пусан направлен российский пограничный сторожевой корабль «Командор». Об этом сообщает пресс-служба краевого Погрануправления ФСБ РФ.

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«Участие в форуме примут делегации шести государств: России, США, Китая, Республики Корея, Японии и Канады», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что манёвры пройдут 6 июня. В них будут задействованы боевые корабли и авиация береговых охран стран — участниц форума.

Как сообщало ИА REGNUM, с 5 по 8 сентября 2017 года в рамках Арктического форума береговых охран в международных учениях ARCTIC GUARDIAN 2017 принимали участие морские спасательно-координационные центры Мурманска, Диксона, Тикси и Певека.

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