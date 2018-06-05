Волгоград, 5 июня, 2018, 08:34 — ИА Регнум. В Волгограде УФАС вынесло предупреждение Волгоградскому областному бюро судебно-медицинской экспертизы, сотрудник которого навязывал людям услуги своего родственника. Как 4 июня сообщила пресс-служба ведомства, сотрудник учреждения угрожал жителям проблемами при получении тел, если они не закажут похороны у компании его родственника.

Цитата из х/ф «Собачье сердце». Реж. Альберто Латтуада. 1976. Италия Циничный врач

На нарушении закона попался врач Еланского судебно-медицинского отделения. Он предлагал услуги индивидуального предпринимателя. Если родственники умерших не заказывали услуги у него, то врач мог специально затягивать вскрытие тела. В этих действиях УФАС нашло нарушение Закона о защите конкуренции.

По данным руководителя Волгоградского УФАС Романа Лучникова, учреждение уже получало подобные предупреждения. Тогда «отличились» сотрудники Волжского отделения. «Подобные действия нерадивых работников государственных учреждений (в угоду себе) на рынке предоставления ритуальных услуг могут препятствовать осуществлению деятельности хозяйствующих субъектов, и что самое неприятное в этой ситуации может привести к ограничению для приобретателей (граждан) ритуальных услуг выбора предпринимателя, которому они отдадут предпочтение по цене или по качеству услуг», — цитирует руководителя УФАС пресс-служба.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в Тамбовской области УФАС признало факт сговора АО «Военно-мемориальная компания» и ТОГБУЗ «Городская больница города Котовска». В ритуальную компанию врачи звонили чуть ли не раньше, чем родственникам умерших людей. В результате компания наживалась на людях, у которых умерли близкие. Закончилось «сотрудничество» только после того, как в УФАС обратились конкуренты похоронной фирмы.

Отметим, что иногда «помогают» ритуальщикам не только в больницах, но и в полиции. Например, во Владимирской области в 2017 году прокуратура выявила нарушения в работе полицейских. Они писали на направлениях, которые поступали в Бюро судебно-медицинских экспертиз из полиции, телефоны фирмы ритуальных услуг.