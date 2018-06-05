Санкт-Петербург, 5 июня, 2018, 08:35 — ИА Регнум. Для обеспечения повышенного спроса в период проведения чемпионата мира по футболу в России ОАО «РЖД» назначает сдвоенные и дополнительные составы международных скоростных поездов «Аллегро» по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

ОАО «РЖД» Поезд Allegro

Сдвоенные составы из Хельсинки в Петербург назначены на 21, 22 и 26 июня с отправлением соответственно в 07:20, 05:20 и 11:00 по местному времени. В обратном направлении сдвоенные поезда отправятся 22, 25 и 27 июня в 6:40 (мск) во все три дня.

Кроме того, на период проведения матчей ЧМ-2018 ОАО «РЖД» назначило дополнительный поезд «Аллегро» №789, который будет отправляться из Санкт-Петербурга 4, 11 и 15 июля в 00:57 и прибывать в Хельсинки в 04:32.

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Как сообщало ИА REGNUM, в период ЧМ-2018 для перевозок болельщиков между Москвой и Петербургом будут задействованы высокоскоростные поезда «Сапсан». Парк поездов увеличили на шесть «Сапсанов». Благодаря этому, число мест в скоростных поездах между двумя городами выросло на 3,5 тысячи.