Нью-Дели, 5 июня, 2018, 08:30 — ИА Регнум. У США не хватит возможностей переубедить Индию отказаться от поставок зенитных ракетных комплексов С-400 из России, поэтому вскоре они могут отказаться от давления на Нью-Дели по этому вопросу, пишет 5 июня газета The Hindu со ссылкой на ряд западных экспертов.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЗРС С-400 «Триумф»

«На самом деле Вашингтон, вероятно, скоро прекратит свои угрозы и спокойно смирится с этой покупкой», — приводит издание слова Френка О'Доннелла из Белферовского центра науки и международных отношений при Гарвардском университете в США.

Он убежден, что индийские власти смогут убедить американских политиков в том, что сотрудничество с Россией соответствует общей цели Индии и США по «сдерживанию китайской агрессии». Такой же позиции придерживаются и другие эксперты.