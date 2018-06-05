Эр-Рияд, 5 июня, 2018, 08:27 — ИА Регнум. Министерство хаджа Саудовской Аравии опубликовало заявление, в котором позволяет паломникам из Катара посетить святые места в королевстве, сообщает 5 июня Al Arabia.

Илья Репин. Первое пришествие. 1878

Разрешение было получено, несмотря на сложные отношения Дохи и Эр-Рияда. Паломникам для посещения святых мест достаточно зарегистрироваться через интернет.

Напомним, в 2017 году Саудовская Аравия, а также ряд государств Персидского залива разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма. Как отмечают эксперты, истинной причиной стало сближение страны с Ираном.