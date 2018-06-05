Вашингтон, 5 июня, 2018, 08:25 — ИА Регнум. Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов стал второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 5 июня сообщается на сайте лиги.

Michael Miller Евгений Кузнецов в составе «Вашингтон Кэпиталз»

В четвёртом матче финальной серии против клуба «Вегас Голден Найтс» Кузнецов отдал четыре результативные передачи, набрав тем самым 31 очко в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Всего на его счету 12 заброшенных шайб и 19 голевых передач. Благодаря этому Кузнецов является лучшим бомбардиром турнира.

Первой звездой признан форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши, который отметилсяя шайбой и двумя результативными передачами. Третьей звездой стал вратарь «Кэпитаз» Брэйден Холтби, отразивший 28 из 30 бросков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Вашингтон» одержал победу над «Вегасом» в четвёртом матче финала Кубка Стэнли со счётом 6:2. Счёт в серии стал 3:1 в пользу «Кэпиталз».