Москва, 5 июня, 2018, 08:21 — ИА Регнум. 82% жителей России отрицательно относятся к идее властей повысить пенсионный возраст. Положительный ответ дали лишь 6%. Безразлично относятся в этому вопросу 9% респондентов. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение».

Матиас Стомер. Старуха со свечой (фрагмент). 1640

Самый распространенный аргумент противников повышения пенсионного возраста — «большинство не доживут», «у многих здоровья нет работать», «трудоустроиться в пожилом возрасте сложно». Аргументы немногочисленных сторонников: «это решение проблемы государства с пенсионными выплатами», «здоровье позволяет работать дальше».

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Большинство жителей России (77%) считают, что женщины должны выходить на пенсию раньше мужчин. 15% граждан думают, что женщины и мужчины должны заканчивать трудовую деятельность в одном возрасте. 39% опрошенных предпочли бы работать после выхода на пенсию «из-за маленькой пенсии и низкого уровня жизни». 19% прекратили бы работать, если «будет достаточная пенсия».

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 27 мая 2018 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, профобъединение «Конфедерация труда России» (КТР) предлагает сформировать открытый штаб общероссийской кампании против повышения пенсионного возраста до 65 лет. КТР призывает все общественные силы, политические партии и социальные движения «сформировать открытый штаб общероссийской кампании».

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