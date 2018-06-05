Уссурийск, Приморский край, 5 июня, 2018, 08:15 — ИА Регнум. В Приморском крае ученики одной из школ были удостоены награды за отличную учёбу. И ничего в этом необычного бы не было, если бы не символика на грамотах, которая оказалась украинской. Видеоролик с комментариями был выложен в сеть.

theihno «В моих ошибках есть своя логика». Логика ли?

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Автор видео демонстрирует грамоту с гербом Украины, которую, по его словам, вручили его ребёнку — ученику школы № 30 города Уссурийска — за отличную учёбу и хорошее поведение. При этом мужчина напоминает, что живёт в Приморском крае, в России, а не на Украине.

«Герб Украины, диплом, наверное, «це Европа» будет», — говорит автор ролика.

По словам заместителя директора школы по воспитательной работе, эта информация будет проверена.

Видео опубликовано: Восток Медиа

Как сообщало ИА REGNUM, подобный случай произошел несколько лет назад в Еврейской автономной области. «Непатриотичные» грамоты с символикой Украины были вручены участникам предметной олимпиады в одной из школ Биробиджана. Подобные действия руководства школы вызвали возмущение родителей учеников, которые посчитали, что «на фоне сложившихся в последнее время взаимоотношений с нашим «украинским соседом» конфуз с грамотами выглядит по меньшей мере неоднозначно, и администрация школы должна понести за это соразмерную ответственность». А уже менее месяца спустя, в мае 2016 года, аналогичный «конфуз» произошёл и в Пермском крае. Здесь грамоты с гербом Украины — трезубцем, который расположен вверху документа — были вручены победителям и призёрам конкурса по сбору макулатуры среди школьников. Грамоты подписал первый заместитель главы Добрянского района. Однако за этот недосмотр чиновникам пришлось ответить — им объявили выговор.