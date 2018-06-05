Санкт-Петербург, 5 июня, 2018, 08:15 — ИА Регнум. Сильный пожар произошел утром 5 июня в промзоне завода «Пигмент» в Невском районе Петербурга. Горят ёмкости с мазутом, их тушением заняты около ста пожарных. Очевидцы рассказали о взрывах во время пожара.

skeeze Пожар

Сообщение о возгорании на Октябрьской набережной, д.38, поступило в оперативные службы еще в 04:55.

«На территории промышленной зоны происходит горение емкостей из-под мазута на площади 500 кв. метров», — уточнили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

В 05:02 из-за угрозы распространения огня ранг пожара был повышен до №2, а в 05:33 — до №3. Однако в 05:54 огнеборцы сумели локализовать пожар, а 06:10 — ликвидировать открытое горение. Сейчас ранг пожара понижен до № 1.

К ликвидации огня привлечено 30 единиц техники и 99 человек личного состава различных оперативных служб города.

На место направлена передвижная лаборатория для замера состояния выброса вредных веществ в воздух. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня пожарные тушили крупное возгорание мусора в ангаре в Красногвардейском районе Петербурга.