Киев, 5 июня, 2018, 08:13 — ИА Регнум. Украинским гражданам не стоит ехать в Россию на чемпионат мира по футболу. Об этом заявила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, сообщает украинское издание «Гордон».

Скриншот страницы tvc.ru Павел Климкин

По её словам, билеты на футбольные матчи приобрели около 5 тыс. украинских болельщиков. Геращенко предупредила, что на территории «страны-агрессора» их могут «схватить, задержать», а Киев окажется бессилен.

«Не стоит ни гривной, ни рублем поддерживать что-либо, что происходит в России», — добавила Геращенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае глава МИД Украины Павел Климкин также призывал сограждан отказаться от поездки в Россию на ЧМ по футболу, пугая их «гарантированными провокациями». В ответ МИД России пригласил украинцев на матчи чемпионата на украинском языке и посоветовал не слушать «разных дураков».

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