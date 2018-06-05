Южно-Сахалинск, 5 июня, 2018, 08:42 — ИА Регнум. Строить или не строить мост на Сахалин? Жители ДФО и, в частности, жители Сахалина, ещё год назад обращавшиеся к президенту с просьбой мост построить, сегодня разошлись во мнениях — нужен мост или нет. Большинство склоняется к мысли, что в первую очередь нужно обустроить жизнь на Дальнем Востоке, а мост в регион, где проживает меньше 500 тыс. человек, можно отложить на более поздний период.

Алексей Лукашевич Сахалин

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Депутаты Областной думы Сахалина 4 июня заявили о направлении обращения к руководству Российской Федерации по поводу строительства моста между островом и материком.

Спикер Облдумы Андрей Хапочкин главный акцент сделал на том, что в парламент островного региона постоянно поступают обращения от жителей Сахалина:

«Люди просят мост».

Думается, что парламентариям стоило бы более пристально изучить мнения своих избирателей. Да вот хотя бы в социальных сетях, что пишут:

«Этот мост станет самым большим в истории отмывания денег! Все изыскания, которые когда-либо проводились, показали, что это не выгодно!».

«500 млрд рублей, как минимум. 1 млн рублей с каждого жителя Сахалина и Курил. Вы что думаете, что вам это все вот так — бесплатно?! Мост построят, кто-то заработает. Но вы, уважаемые земляки, ещё лет 100 не увидите ни нормальных дорог, ни нормальных больниц, ни нормального жилья. Вообще ничего! Таким образом, мост станет очень удобной дорогой на материк — в одну сторону, а Сахалин станет безлюдным, все уедут отсюда!».

«Мост на материк в формате «стройка века» сахалинцам не нужен — от слова совсем! Мост нужен кому угодно: чиновникам, строительным магнатам, РЖД, и т. д. Но — не нам с вами, сахалинцы. Людям он — не нужен. Затея совершенно бессмысленная. Вам тут говорят, что доставка грузов подешевеет? Ха-ха три раза. Не читайте много сказок. Для людей у нас никогда ничего не дешевеет. Не верите? Поезжайте на любую АЗС. Со строительством моста для сахалинцев в лучшую сторону ничего не поменяется. Хлеб по-прежнему останется самым дорогим в ДФО, всё остальное — тоже», — пишут сахалинцы в социальных сетях.

Подобных комментариев в сахалинских социальных сетях — сотни.

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Можно ли предположить, что строительство столь дорогого сооружения, как мост Сахалин — материк, не отразится на финансировании вообще всех дальневосточных программ? Тех самых программ, которые и без моста постоянно пытается урезать федеральный Минфин? Если строительство моста начнётся, то как быть, например, с аэропортами ДФО, до которых так и не дошли те самые, «бесследно исчезнувшие» по вине чиновников Росавиации 64,9 млрд рублей? Никто пока не сказал, когда эти деньги вернутся на Дальний Восток.

Или как будет себя чувствовать здравоохранение в дальневосточных регионах, из которых то и дело доносятся вопли отчаяния то от колымчан, то от камчатцев: «Врачами у нас работают гастарбайтеры, а в посёлках вообще нет ни больниц, ни аптек!» Вот, сегодня «донеслось» уже из дальневосточной столицы — Хабаровска.

«Износ медицинского оборудования в лечебных учреждениях Хабаровского края просто зашкаливает, а расходы на модернизацию сокращаются! Снижаем расходы на медоборудование, а за ним — здоровье жителей Хабаровского края! Самая печальная ситуация в Николаевском, Верхнебуреинском районах и в Хабаровске. Почему в Хабаровске? Потому, что здесь краевые больницы, Первая, Вторая, онкология, где оборудование давно уже не менялось! При этом расходы на оборудование в 2016 году были 540 млн рублей, в 2017 году 300 млн, а в 2018 — было изначально 70 млн, потом добавили 200, потом ещё 60 млн. Ещё более плачевно обстоят дела с содержанием и ремонтом лечебных учреждений, на это вообще хронически не хватает средств», — привело эмоциональное выступление председателя комитета по социальной защите населения Закдумы Хабаровского края Ирины Штепы ИА Амурмедия.

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Проблемы в дальневосточном здравоохранении — острейшие. На их решение нужны серьёзные деньги, денег хронически не хватает. Колоссальная сумма, которая понадобится на строительство моста Сахалин — материк, никак не отразится на финансировании дальневосточных больниц?

Ещё одна беда Дальнего Востока — жильё. Проблема аварийного и ветхого жилища не только не решена, она нарастает. Из Якутии в редакцию ИА REGNUM приходят жалобы на то, что жильцы ветхих домов падают на головы своих соседей с нижних этажей через дыры в потолке. Из Амурской области, ЕАО, других регионов — о том, что люди устали жить десятилетиями в бараках. О бараках очень много могут рассказать жители Колымы, Камчатки да и других регионов ДФО.

В Приморье 7 июня бездомные сироты выйдут на митинг. Бездомных сирот в Приморье очень много. Они годами ждут положенное по закону жильё, а им годами отвечают, что денег нет. Деньги есть на всё, что угодно, — на роскошный и дорогой Медиасаммит, например, на прочие «глянцевые» пиар-мероприятия. Но на квартиры для сирот — денег нет. Понятно, что с началом гигантской стройки денег в бюджете не прибавится. Сироты навсегда останутся бездомными?

Примеров из каждого дальневосточного региона можно привести сотни.

Одна из ключевых — транспортная недоступность, усугубляемая дорогими авиабилетами. Мост на Сахалин не решит проблему транспортной доступности для всего ДФО.

К тому же в случае, если проект всё-таки начнут реализовывать, он потянет за собой массу других нерешенных проблем. Например, если через материковую станцию Селихино на Сахалин и обратно на БАМ пойдёт поток в 30 пар поездов в сутки, да плюс 50 составов с Ванинского транспортного узла, то однопутное направление от Комсомольска-на-Амуре до границы ДВЖД справляться не будет. Значит, нужно будет увеличивать расходы.

Фактически, мост на Сахалин потребует перекройки всей железно‑ и автодорожной сети ДФО. Всё это, конечно, и важно, и нужно, но может ли Россия сегодня позволить себе такие расходы? И не станет ли гигантский проект «могильным камнем» для всего остального макрорегиона? Ведь и без моста дела идут, мягко говоря, очень невесело.

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Дальний Восток, несмотря на многочисленные заявления отвечающих за его ускоренное развитие московских чиновников, так и не смог стать хотя бы минимально развитым федеральным округом с элементарным набором обычных человеческих удобств.

Минвостокразвития, что при экс-министре Александре Галушке, что при новом министре Александре Козлове, без устали заявляет, что в 2017 году ДФО стал лидером Российской Федерации по объему привлеченных инвестиций.

Но вот аналитики ИАА Восток России взяли и эти инвестиции посчитали. И пришли к неутешительным выводам:

«Объём инвестиций в Центральный ФО в 2017 году составил 26,14% от общероссийских, в Уральский — 17,98%, в Приволжский 15,11%, в Северо-Западный 11,72%, в Сибирский — 9,53%, в Южный — 8,75%, в Дальневосточный — 7,62%, в Северо-Кавказский — 3,16%».

Как видим, если ДФО кого и опередил в гонке за инвестициями, так это традиционно депрессивный Северо-Кавказский федеральный округ.

Как инвестпроект мост Сахалин — материк, конечно, даст большой «скачок» в статистике привлечения инвестиций. Но не угробит ли этот проект весь остальной Дальний Восток — большой вопрос. А потому, как верно заметил Дмитрий Песков, стоит дождаться точных экономических расчетов: сколько понадобится времени и денег, когда проект окупится, окупится ли он вообще когда-нибудь? Без этих данных просьбы сахалинских властей, аргументированные тем, что «люди просят», звучат по-детски несерьёзно.

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Как сообщало ИА REGNUM, разговоры о строительстве сухопутного перехода между Сахалином и материком ведутся уже более столетия. В императорской России предложение о строительстве дамбы в самом узком месте между материком и островом сочли несерьёзным и оставили без движения. При Иосифе Сталине было решено строить тоннель. Гигантская стройка была начата, но свёрнута сразу после смерти Сталина. До сих пор о ней напоминает лишь искусственный остров с технологической шахтой. Разговоры о том, что часть тоннеля была построена, считаются мифом: его не смогли обнаружить, а скрыть сооружение такого масштаба невозможно.

В постсоветской России речь вновь зашла о строительстве моста. Проект лоббировал экс-полпред президента в ДФО Виктор Ишаев. Однако дороговизна проекта стала поводом для того, чтобы его вновь отложили.