Вашингтон, 5 июня, 2018, 08:08 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа, который 12 июня намерен встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре, должна учесть уроки политических процессов, которые имели место почти 30 лет назад в Восточной Европе. Иными словами, Трамп должен последовать примеру своего предшественника Джорджа Буша-старшего, который активно поспособствовал политическим переменам, в частности, в Польше, пишет Джон А. Клауд в статье для американского издания The National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын

Автор, в прошлом работавший в Государственном департаменте США по вопросам Польши, Венгрии и Чехословакии, отмечает, что в марте 1989 года в Вашингтоне также полагали, что в Восточной Европе перемены невозможны. Тем не менее к концу того года в Польше, Венгрии, Чехословакии, Восточной Германии, Болгарии и Румынии «коммунистические режимы» были свергнуты.

Применительно к северокорейской ситуации это означает, что в случае по-настоящему фундаментальных перемен в КНДР, Вашингтону следует придерживаться двух подходов. Во-первых, переложить основное бремя помощи на соседей КНДР. Тому же принципу следовала и администрация Буша — старшего в 1989 году в случае с Польшей и Венгрией.

Когда польский экономист Лешек Бальцерович представил свою программу под названием «шоковая терапия», Буш-старший решительным образом поддержал этот план, однако ограничил поддержку Вашингтона 20%. Если учесть экономический потенциал соседей КНДР, США должны ожидать от своих союзников в регионе, особенно Сеула и Токио, предоставить бо́льшую часть помощи.

Во-вторых, до того, как в стране на смену коммунистическому режиму не придут демократические преемники, Вашингтону следует ограничить нормализацию своих экономических отношений с Пхеньяном. В случае с Польшей это означало, что до создания первым посткоммунистическим премьер-министром Польши Тадеушем Мазовецким своего правительства помощь Вашингтона была направлена исключительно на развитие частного сектора в стране.

После же его создания, а также подготовки программы Бальцеровичем своей экономической программы подход США изменился кардинальным образом: страна стала выступать в качестве катализатора поддержки Польши в МВФ, а также подталкивать своих друзей и союзников к тому, чтобы они делали вклад в стабилизационный фонд Польши.

Иными словами, в случае если саммит Трампа с Ким Чен Ыном приведет к фундаментальным подвижкам в КНДР, Вашингтону следует ограниченно проводить экономическую деятельность с Пхеньяном.

Напомним, несмотря на отмену Трампом встречи в Сингапуре якобы из-за враждебной риторики Пхеньяна, подготовка к саммиту продолжилась с обеих сторон. В Сингапуре уже состоялись переговоры делегаций из США и КНДР. Более того, ранее в Белом доме подтвердили, что встреча состоится 12 июня.

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