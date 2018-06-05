Москва, 5 июня, 2018, 07:59 — ИА Регнум. Облачно с прояснениями и до 18 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье во вторник, 5 июня. Об этом сообщает ИА «Метеоновости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь

По данным синоптиков, погоду в столичном регионе будет формировать холодный атмосферный фронт.

«Максимальная температура воздуха не превысит 15−17 градусов в Москве и 13−18 — по области», — говорится в сообщении.

Местами в Москве и Подмосковье пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западного направления 5−10 метров в секунду, местами порывами до 15 метров в секунду.

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что в ближайший вторник и среду теплая погода в Москве сменится похолоданием.

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