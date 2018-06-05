Улан-Удэ, 5 июня, 2018, 07:54 — ИА Регнум. Пожар площадью 45 га в Тункинском национальном парке Бурятии ликвидирован лесохраной. Об этом сообщает 5 июня пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ).

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1897

В настоящее время в регионе действуют пять лесных пожаров, огнем охвачена территория около 600 га в Кабанском, Селенгинском и Прибайкальском районах. Два очага локализованы.

Пожар на землях Минобороны в Селенгинском районе продолжает действовать: по данным на конец суток 4 июня, его площадь составляет 300 га. В регионе действует особый противопожарный режим.

По данным РАЛХ, с начала пожароопасного сезона в Бурятии произошло 217 лесных пожаров, огонь прошел по территории площадью 19,5 тыс. га. В 2017 году за этот же период было зафиксировано 265 лесных пожаров.

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