Москва, 5 июня, 2018, 07:14 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин во время отдыха не собирается от кого-либо прятаться за кустами. Об этом в интервью австрийскому телеканалу ORF сказал сам глава государства, отвечая на вопрос о фотографии в «полуголом виде».

Kremlim.ru Владимир Путин

«Вы сказали: «В полуголом», — отметил Путин, обращаясь к журналисту. — Слава богу, не в голом».

Глава государства добавил, что во время отдыха он не считает «необходимым прятаться за кустами», и ничего плохого в этом не видит.

Читайте также: Президентский сайт опубликовал полное видео о его поездке в Туву

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале августа 2017 года президент России Владимир Путин отдыхал в Туве. Российский лидер сплавлялся по горным рекам на моторных лодках и плотах, побывал в труднодоступной тайге, порыбачил на каскаде горных озер, позанимался подводной охотой, совершал пешие и на квадроциклах переходы по горам.

Читайте также: Как отдыхает Путин, хотят знать около 60% граждан РФ: опрос