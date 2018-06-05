Улан-Удэ, 5 июня, 2018, 07:09 — ИА Регнум. Министерство природных ресурсов Бурятии объявило аукцион на «выполнение научно-исследовательской работы по определению допустимого и безопасного для экологии озера Байкал объёма забора (изъятия) водных ресурсов».

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

Согласно информации, размещённой на сайте госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта — 2 млн рублей. Источник финансирования — республиканский бюджет. Дата проведения аукциона в электронной форме — 13 июня 2018 года.

Победитель аукциона до 1 декабря 2018 года должен оценить качество байкальской воды и возможности её использования для розлива питьевой воды; проанализировать особенности гидрологического режима озера Байкал, «как необходимого условия возможностей изъятия вод»; обосновать возможность изъятия воды из озера для питьевых целей и так далее.

Напомним, в сентябре 2017 года глава Бурятии Алексей Цыденов в интервью агентству «Синьхуа» сообщил о том, что подписано «предварительное соглашение о намерениях с одной из китайских компаний по инвестициям в строительство завода по бутилированию байкальской воды».

Руководитель республики тогда заявил, что ведётся работа по оценке возможного экологического воздействия на Байкал заявленных объёмов производства бутилированной воды:

«Проект завода предусматривает розлив 2 млн тонн воды в год. Это довольно большой объём, но он не сильно влияет на запасы воды, воды хватает. Вопрос в том, что вода будет добываться с глубины 400 метров: при изъятии такого объёма возникнут подводные течения. Мы сейчас оцениваем влияние возникновения новых подводных течений на экологию Байкала».

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Добавим, Байкал — уникальное озеро, к которому приковано общемировое внимание. И, к сожалению, зачастую это внимание приносит озеру вред. Туристы, в огромном количестве посещающие Байкал, оставляют после себя горы мусора, недобросовестные дельцы думают лишь о том, как обогатиться с помощью Байкала, не задумываясь об экологических последствиях. Огромный урон озеру наносят браконьеры. А, по мнению ряда сибирских экологов, главной проблемой Байкала являются сомнительные управленческие решения, принимаемые на уровне властей. Мнение местного населения при этом игнорируется.

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