Курган, 5 июня, 2018, 06:45 — ИА Регнум. Директор одного из дорожных ремонтно-строительных управлений Курганской области обвиняется в растрате 37 млн рублей. О завершении расследования уголовного дела корреспонденту ИА REGNUM сообщили в следственном управлении УМВД России по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Курганской области было выявлено, что вышеуказанный руководитель совершал сделки без согласования с советом директоров. Кроме того, за счет организации оплачивал различные штрафы, путевки в туристические поездки.

Также мужчину подозревают в создании двух фиктивных фирм, оформленных на родственников, которым он поставлял списанный автотранспорт организации, а затем арендовал его же за небольшую сумму, получая при этом прибыль. На вырученные от махинаций деньги обвиняемый приобрел несколько новых грузовых автомобилей, которые сдавал в аренду организации по завышенной цене.

Мужчине на данный момент предъявлено обвинение по ч. 3,4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Напомним, в Курганской области также обвиняется в растрате глава регионального УФНС. Его подозревают в том, что в период с 10 октября 2014 года по 9 мая 2017 года начальник налоговой службы совершил на служебном автомобиле 294 поездки по личным делам, причинив ущерб государству в размере 320 тысяч рублей. Помимо этого, его обвиняют в полумиллионной взятке.