Молдавия и Словакия вступили в борьбу с Россией: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 5 июня, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Удар под дых: Молдавия оставила русский язык без статуса;
- Готовность к атаке: Анкара угрожает ввести войска в Ирак;
- Высокое давление: Словакия боится потерять прибыль от транзита российского газа;
- Тенденция к разрушению: Киев уничтожил здравницу для астматиков;
- Отправлены в отставку: министры МВД и МЧС Крыма лишились постов.
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