Тюмень, 5 июня, 2018, 06:47 — ИА Регнум. Уральские регионы лидируют в России по числу граждан, живущих с ВИЧ-инфекцией. Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора обнародовал данные за 2017 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тестирование ВИЧ

Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Российской Федерации продолжает ухудшаться. Показатель заболеваемости в 2017 году составил 71,1 на 100 тыс. населения, тогда как в 2016 году было 69,6 на 100 тыс. населения.

В 2017 году по показателю заболеваемости ВИЧ в Российской Федерации лидировала Кемеровская область — зарегистрировано 203 новых случаев ВИЧ-инфекции на 100 тыс. населения. На втором месте Иркутская область — 160, тройку замыкает Свердловская область с 157,2 случаями на 100 тыс. Уральские регионы входят в десятку самых неблагополучных по распространению ВИЧ-инфекции: Челябинская область на четвёртом месте (154 на 100 тыс.), Тюменская область на шестом (138,7), Курганская область на восьмом (117,3). ХМАО-Югра занимает 11-е место с показателем 109,2 на 100 тыс.

В лидерах Урал и по числу живущих с ВИЧ-инфекцией. Свердловская область занимает первую строчку регионов, где зарегистрировано более всего людей, поражённых ВИЧ (1 741 человек с ВИЧ на 100 тыс. населения), ХМАО на шестом месте (1 244 на 100 тыс.), Челябинская область на восьмом (1174 на 100 тыс.) и Тюменская область на девятом (1 161 на 100 тыс.).

Наибольший уровень ВИЧ-поражённости наблюдается в возрастной группе 30—44 года. Более половины в 2017 году, а именно 53,5% заразились при гетеросексуальных контактах. Инфицированных ВИЧ при употреблении наркотиков в 2017 году — 43,6%.

Несмотря на серьёзные усилия по предоставлению лечения нуждающимся, В России растет число смертей среди ВИЧ-инфицированных. К концу 2017 года умерли 22,7% от числа всех зарегистрированных с ВИЧ — 31 тыс. 898 человек, что на 4,4% больше, чем в 2016 году. Ведущей причиной летальных исходов среди ВИЧ-инфицированных остается туберкулез.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году удалось снизить темп прироста заболеваемости ВИЧ в России до 2%, тогда как в 2012 году он составлял 13,4%. Об этом заявила 18 апреля 2018 года глава Роспотребнадзора Анна Попова.