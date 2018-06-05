Президента – на три срока: Сахалин поддержал инициативу Чечни
Южно-Сахалинск, 5 июня, 2018, 06:13 — ИА Регнум. Парламент Сахалинской области поддержал инициативу чеченских коллег. Сахалинские депутаты тоже считают, что избирать президента в России нужно на три срока подряд, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Вопрос о поддержке чеченской инициативы сахалинские парламентарии рассмотрели во вторник, 5 июня, на заседании комитета по государственному строительству, регламенту и местному самоуправлению. И приняли решение — поддержать.
Как сообщало ИА REGNUM, Законодательное собрание Чечни выдвинуло инициативу о принятии поправки к Конституции РФ, согласно которой одному и тому же лицу будет разрешено занимать пост главы государства не два срока подряд, как сегодня диктует Основной закон страны, а три.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил СМИ, что этот вопрос Кремль не рассматривает.
«Это конституционный вопрос. В данном случае это не вопрос, который на повестке дня президента», — сказал Песков.
По словам Пескова, Владимир Путин неоднократно высказывал отрицательное мнение по поводу возможности изменения Конституции.