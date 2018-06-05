Вена, 5 июня, 2018, 05:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин рассказал о хороших отношениях и плодотворном сотрудничестве с Австрией в интервью австрийскому телеканалу ORF.

Kremlin.ru Владимир Путин и федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц

«Несмотря на все сложности предыдущих лет, с Австрией у нас никогда не прерывался диалог ни в сфере политики, ни в сфере безопасности, ни в области экономики. За прошлый год товарооборот с Австрией вырос на сорок с половиной процентов. Мы уважаем позицию Австрии и её нейтральный статус», — заявил президент России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июня в Вене президент России Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в процветании Евросоюза и планов по разобщению стран ЕС у России нет.