Берлин, 5 июня, 2018, 13:20 — ИА Регнум. В Средиземном море затонули два судна с беженцами, 46 человек погибли около тунисского побережья, а также по меньшей мере девять беженцев, в том числе шесть детей, утонули около южного побережья Турции, сообщает 5 июня DPA.

Иван Айвазовский. В бурю. 1872

По крайней мере 68 человек были спасены у тунисского побережья, но 46 беженцев спасти не удалось, помощь пришла слишком поздно, сообщило командование военно-морского флота и береговой охраны Туниса.

Резиновое судно, на котором плыли мигранты из Туниса и других стран, затонуло у берегов провинции Sfax. Спасатели искали людей с воздуха в районе островов.

У южного побережья Турции произошла еще одна драма: турецкая береговая охрана сообщила, что у берегов провинции Анталья затонул катер с беженцами. При этом погибли как минимум девять человек, в том числе шестеро детей. Пять человек были спасены береговой охраной и рыбаками. О национальности пострадавших береговая охрана не сообщала.

Комиссия ЕС информирует, что в первые месяцы года количество мигрантов, незаконно въезжающих в ЕС, значительно возросло. В прошлом году около 5700 тунисцев пытались добраться до Европы морем.