Якутск, 5 июня, 2018, 06:19 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Якутии Айсен Николаев потребовал от правительства региона пересмотреть ряд трат из бюджета региона. Экономить чиновникам рекомендовано на себе: им поручено урезать расходы на служебный транспорт и командировки, а также перестать финансировать из казны проведение праздников. Кроме того, штатную численность госслужащих администрации главы и правительства республики Николаев считает необходимым сократить на 7%, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономия

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Необходимость принятия таких ограничений он объяснил сложной экономической ситуацией, в которой находится регион.

«Время, когда мы могли принять терапевтическое решение по ряду направлений, уже упущено. Чтоб управлять ситуацией, нам не обойтись без хирургического вмешательства», — обратился к министрам республики Айсен Николаев.

Он подписал перечень поручений по оптимизации бюджета республики на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов. В частности, будут пересмотрены расходы на проведение в республике праздников. Если финансирование этих мероприятий ещё не открыто, то от них будут отказываться. Ещё одной мерой, призванной обеспечить эффективное исполнение бюджета региона, Николаев назвал сокращение расходов на содержание госаппарата региона: штат чиновников правительства будет урезан на 7%.

«Начинать работу по оптимизации нужно с себя», — посоветовал министрам и членам правительства Айсен Николаев.

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Он распорядился в течение июня определить ключевые показатели эффективности по каждому из членов правительства — вице-премьерам, министрам и руководителям госкомитетов.

Кроме того, планируется сократить расходы на служебный транспорт и командировки за пределы республики. Министерству финансов республики поручено искать, на чём ещё можно сэкономить.

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Как сообщало ИА REGNUM, когда Якутию возглавлял Егор Борисов, в республике было не принято экономить на праздниках, подарках и выездных мероприятиях. Так, проведение Дней Якутии в Москве обошлось бюджету минимум в 43,6 млн рублей.

Напомним, что в казне республики возник кассовый разрыв, его размер, по разным оценкам, от 15 до 25 млрд рублей: расходы на эту сумму уже заложены, а доходов нет. При этом госдолг региона и так уже на грани допустимого и составляет 52,1 млрд рублей.