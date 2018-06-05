Ванино, Хабаровский край, 5 июня, 2018, 05:58 — ИА Регнум. Накануне Всемирного дня охраны окружающей среды в свободном порту Ванино прошёл морской субботник. Юные экологи порто-франко поддержали главную идею праздника — отказ от пластика, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Морской субботник в СПВ Ванино

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Ольга Демиденко ИА REGNUM Морской субботник в СПВ Ванино

Инициатором генеральной уборки в море и на его побережье стало Тихоокеанское морское управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Идею поддержали во всех портовых регионах Дальнего Востока.

В СПВ Ванино идею Росприроднадзора поддержали коллектив крупнейшего в регионе угольного порта — АО «Дальтрансуголь», СУЭК и юные экологи из школьного экологического отряда посёлка Токи.

Накануне Всемирного дня охраны окружающей среды дети вместе с портовиками вышли на субботник и очистили береговую полосу от следов многочисленных пикников, а также от мусора, выброшенного морем, скосили траву, собрали прибитые к берегу приливом бревна на берегу любимого места отдыха жителей поселка — бухты Мучке.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Морской субботник в СПВ Ванино

Особенно огорчает юных экологов количество пластика, оставленного на берегу отдыхающими и выброшенного морем — принесенного из других регионов и стран. В СПВ Ванино есть уникальный памятник природы — остров Токи — место обитания нерп ларга. Пластик наносит ластоногим непоправимый вред, может привести к гибели животного.

«Мы призываем всех жителей побережья беречь море, лес, воздух, реки и озера. У нас одна планета, другой не будет. Давайте заботиться о нашем общем доме — нашей планете!» — призвали юные экологи своих земляков.

Вместе с портовиками ребята и педагоги собрали и плавающий в море мусор.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Морской субботник в СПВ Ванино

Ранее экологический отряд школы посёлка Токи получил специальный грант Сибирской угольной энергетической компании. На средства гранта ребята установили на берегу лавочки для отдыхающих, покрасили мост. Берег стал первозданно чистым и безопасным для людей и обитателей моря.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня отмечается Всемирный день охраны окружающей среды, который также считается профессиональным праздников всех экологов. Праздник провозглашен в 1972 году на 27-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В 2018 году основная идея праздника — борьба с загрязнением окружающей среды пластиком.