Лондон, 5 июня, 2018, 05:36 — ИА Регнум. Затраты, которые понесла полиция Великобритании в рамках так называемого дела Скрипалей, составили £7,5 млн, передает ВВС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

Уточняется, что расходы вызваны расследованием «отравления»: задействованы в рамках мероприятий были представители еще 40 структур Британии.

Названная сумма — не предел, поскольку расследование не окончено, отметил комиссар полиции по борьбе с преступностью в графстве Уилтшир Ангус Макферсон.

Напомним, Уилтшир — это графстсво, в котором находится город Солсбери, где были обнаружены в бессознательном состоянии бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. После этого британские власти начали «дело Скрипалей» против России.